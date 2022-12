Turks sentiment van Altin Gün omarmd door het Metropole Orkest. ‘Dat pakt heel lekker uit’

„Altin Gün trekt de Turkse muziektraditie naar een breder publiek”, zegt Friederike Darius, artistiek producer van het Metropole Orkest. „Turkse ritmes en melodielijnen vallen niet persé binnen het genre van ons orkest, maar we houden van uitstapjes naar het onbekende. Niet vaak spelen we met andere orkesten of complete bands samen. Deze keer wel en dat pakt lekker uit.”

„We zoeken altijd naar artiesten die ertoe doen op artistiek niveau. Het specifieke, het unieke, dát is waar we ons graag aan meten. Precies dat heeft Altin Gün. Kijk maar naar het groeiende succes in Nederland, België, Duitsland en inmiddels ook in de VS.

,,Het leuke: de oude covers die ze spelen roepen niet automatisch bij iedereen herkenning op. Bij mij niet in ieder geval. Mijn gevoel, mijn jeugd wordt er niet meteen mee geraakt, maar toch pakt de muziek me. Net zoals ongelooflijk veel andere mensen voor wie dit een feest der herkenning in een nieuw jasje is. Tijdens concerten wordt massaal meegezongen en gedanst.”

‘De teksten verstond ik niet’

Bassist Jasper Verhulst begon in 2016 met Altin Gün. Uit, zoals hij zegt, liefde voor de Anatolische psychedelische folkbeweging van de jaren 70 waarin traditionele Turkse volksmuziek werd gemoderniseerd. „De teksten verstond ik niet en de toonladders klonken zeer exotisch. Toch had de groovy sound enorme aantrekkingskracht. Dat wilde ik eens wel live horen en zien, op een festival. Maar het bestond niet in Nederland, geen band die dit deed. Dan zit er niets anders op dan zo’n band zelf te beginnen.”

Altin Gün brak al door voordat het eerste album On in 2018 verscheen, de single Goca Dünya groeide voortijdig uit tot cult-hit. „Met dank aan dj’s en verzamelaars”, zegt Verhulst. Veel meer van zichzelf kon de band tijdens het Showcase Festival in Frankrijk laten zien, waar hun livesessie door het Amerikaanse station KEXP werd opgenomen en veelvuldig gedeeld (zie video hieronder). Toen ging het snel, volgden een tweede en derde album, optredens in Europa, de VS en Japan.

Al die aandacht blijft Verhulst verbazen, vooral omdat onze muziek best specifiek is. „Het is een niche. Dan denk je: op een gegeven moment is de nieuwigheid er wel vanaf. Niet dus. Daar ben ik blij om, het biedt ons de kans langzaam door te groeien, steeds weer nieuwe dingen uit te proberen. Binnen de band heeft iedereen een andere achtergrond en smaak. Dat blijven zoeken, grenzen verkennen, dat maakt het spannend.”

Turks blijft de taal

Internationale ambities of niet: Turks blijft de taal, logisch volgens Verhulst. Twijfel dat het grote publiek teksten niet begrijpt is voor hem geen item. „Er zijn zoveel manieren om naar muziek te luisteren, letterlijke betekenis van tekst is er maar één van. De intentie en sfeer van onze muziek zijn voor mij persoonlijk belangrijker. Niet dat ik zang ondergeschikt vind, integendeel. Ik beschouw de stemmen als instrumenten.”

Dat het Metropole Orkest de band benaderde blijft speciaal. „Zo’n orkest… daar denk je als band toch nooit aan? We vinden het een eer en een kick om onze muziek samen met zo’n groot orkest te spelen.”

Friederike Darius: „Andere etnische sentimenten vragen om andere arrangementen. Wat je als orkest vooral niet moet willen, is in drie dagen tijd al die kwarttonen en andersoortige toonladders proberen te doorgronden. Het is de kunst die te omzeilen, ze over te laten aan de solisten. Altin Gün is sterk in retro, in vintage muziek die vanuit de Turkse gemeenschap opkomt. De fans zijn allang niet meer alleen van Turkse komaf, niet voor niets stond de band dit jaar op Lowlands, waar 65.000 bezoekers per dag op afkomen.”

De inbreng van het orkest gaat verder dan een stevige back-up in sound. „We maken dingen groter en soms ook kleiner in klank, klankkleur en drama. Daarvoor is het niet altijd nodig de teksten te kennen, wel denken we met de solist - in dit geval de band- mee. De arrangeur bepaalt uiteindelijk de klank, de manier om muziek over te brengen door een groot orkest”, zegt Darius.

„Wij droegen de nummers aan, de zes arrangeurs van het orkest kwamen met voorstellen voor bewerkingen. We zijn waanzinnig trots op het resultaat, het levert verrassingen op”, zegt Verhulst. Wie er straks in de zaal zitten? Hij heeft geen idee. Op basis van ervaring met eerdere shows zal het ook in Arnhem gemengd publiek zijn, in leeftijd en achtergrond. Het komt voor muziek en dans, want ook dat is waar de band op voorsorteert. „Er zitten veel luisternummers bij maar we maken ook dansbare muziek.”

Dinsdag 6 december, 20.30 uur, Altin Gün & Metropole Orkest, musisenstadstheater.nl. Kaarten kosten 37 euro.

