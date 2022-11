Turkse popgrootheid Mustafa Sandal komt voor exclusief optreden naar Arnhem

Omdat…

„Alle Turken kennen Mustafa Sandal. Veel Arnhemmers hebben Turkse wortels, deze stad heeft een grote Turkse gemeenschap. Deze gemeenschap, maar natuurlijk ook alle fans van Sandal in de ruime regio, een plezier doen is toch niet de enige reden om hem naar Musis te halen. Hij is een internationale artiest, een die popmuziek van vandaag maakt. Mustafa Sandal is enorm populair als persoon, niet in de laatste plaats omdat hij volgens mij ook nog een tijdje in een soap heeft meegespeeld.”

Quote Sandal is niet meer weg te denken uit de Turkse muziek, zijn hit ‘Onun Arabasi Var’ wordt meegezon­gen door alle generaties Masja Schimscheimer, Popprogrammeur Musis Arnhem

Het is geen nieuwkomer binnen de popscene.

„Nee, zijn debuutalbum Suç Bende dateert al uit 1994, dus dat is al even geleden. Het werd meteen 1,5 miljoen keer verkocht en leidde tot 140 concerten in Turkije en velen in het buitenland. Zijn allergrootste hit, Aya benzer, nam hij in 2003 nog een keer op onder de titel Moonlight. Die groeide uit tot een internationale hit. Sandal is niet meer weg te denken uit de Turkse muziek. Zijn hit Onun Arabasi Var wordt meegezongen door alle generaties in alle streken van het land.”

Dan heb je het over een zekere factor binnen de Turkse entertainmentbranche.

„Dat klopt. Gedurende zijn carrière blijft hij albums uitbrengen en prijzen winnen. In 2011 werd zijn single met Gülben Ergen Şıkır Şıkır het meest gedownloade nummer van het jaar. Wereldwijd verkocht hij meer dan 14 miljoen albums. In 2019 had hij een grote hit met Mod, een duet met de populaire Turkse singer-songwriter Zeynep Bastik. Hij werkt trouwens vaker samen met Turkse grootheden in de muziek. Ajda Pekkan, Sezen Aksu en Hakan Peker bijvoorbeeld. Daarnaast produceert hij ook voor anderen.

Zo’n man in Musis, dat belooft een feest te worden!

„Dat denk ik ook, we zijn echt heel blij dat hij naar Arnhem komt. Na zijn concert is het trouwens nog niet over, er is ook nog een mooie afterparty met DJ OKTAY YMSK.”

11/11, Mustafa Sandal in de Parkzaal van Musis in Arnhem, musisenstadstheater.nl.