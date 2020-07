Turkse reisbureaus in nood: Amper nog klanten door corona

Het is al maandenlang rustig in de zaak van Ziya Torun. De goedlachse Arnhemmer runt al veertien jaar reisbureau Aybora Reizen, gevestigd aan de Johan de Wittlaan in het Statenkwartier.



Normaal gesproken adviseert hij dagelijks een tiental klanten over hun reis naar Turkije. Voornamelijk 1e en 2e generatie Turkse Nederlanders die familie willen bezoeken. Vanwege het coronavirus liggen zijn werkzaamheden nu grotendeels stil.



,,Zeker 60 procent van mijn klanten heeft zijn reis geannuleerd’’, vertelt Ziya. ,,Ze zijn bang dat er tijdens hun verblijf in Turkije een nieuwe coronagolf uitbreekt en dat ze voor lange tijd niet terug kunnen naar Nederland. Dat is het risico volgens hen niet waard, want ze moeten hier zijn voor werk of studie.’’