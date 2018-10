Twaalf keer per jaar gratis eten in nieuw restaurant Arnhem

Het restaurant in Aziatisch streetfood belooft via sociaal medium Instagram aan veertig kandidaten één keer per maand een gratis diner als ze als ambassadeur de nieuwe horecavoorziening promoten.

Dat moeten ze bijvoorbeeld doen door de zaak als favoriete hotspot aan te prijzen via de sociale media of door zo nu en dan een recensie te schrijven op de website van het restaurant.

Miyagi and Jones vestigt zich in de verbouwde, voormalige Albert Heijn aan de Van Muijlwijkstraat in Arnhem. De openingsdatum is nog niet bekend. Het bedrijf heeft al een vestiging in Utrecht.