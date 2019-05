Twaalf kilometer file op A12 na ongeluk bij Arnhem

Arnhemmers laten zich opsluiten om meisjes uit de prostitu­tie te bevrijden

16:50 ARNHEM - Restaurant JANS’ op het Velperplein in Arnhem doet deze week mee aan de actie ‘Lock me up – free a girl’. Arnhemmers kunnen zich op het terras twaalf uur laten opsluiten om zo aandacht te vragen voor meisjes die worden gedwongen tot prostitutie.