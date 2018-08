Twee Arnhemmers aangehouden voor mishandeling badmeesters

Politie in de verdedi­ging na kritiek op 'onzin over merktekens inbrekers'

8 augustus ARNHEM - ‘We nemen het zekere voor het onzekere.’ Dat is de reactie van de Arnhemse politie op de kritiek dat de waarschuwing over merktekens van inbrekers op huizen in De Laar-Oost ‘fakenieuws’ is.