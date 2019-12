Twee auto's door brand verwoest in Arnhem-Zuid

Live twitterverslag LIVE | Boze boeren trekken naar provincie­huis in Arnhem, ook ‘stil protest’ in berm A12: ,,Ze willen chaos? Dan krijgen ze chaos”

9:36 MARIËNVELDE / WAMEL/ ZELHEM - Stikstofakkoord of niet, een groep Gelderse boeren trekt er vandaag toch op uit om per tractor actie te voeren. Woensdagochtend vroeg verzamelden tientallen boeren in Wamel, Silvolde, Zelhem en Mariënvelde voor een wilde actie. ,,We laten ons niet monddood maken.”