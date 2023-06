Twee auto's gaan in vlammen op in Arnhem

indebuurt.nl Burna Boy maakt stadionde­buut in Arnhem: extra kaarten voor uitverkoch­te show

Burna Boy is volgens de Gelderlander de eerste Afrikaanse artiest ooit als hoofdact in een Nederlands stadion. En laat het stadiondebuut van de zanger nou in het GelreDome in Arnhem plaatsvinden! De show was uitverkocht, maar er zijn sinds kort extra kaarten beschikbaar.