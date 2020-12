Twee auto's in brand in Arnhem

Rond 03.15 uur werd de eerste brand ontdekt op de Mendelssohnlaan in de wijk Alteveer-Cranevelt. Om 3.20 uur werd de tweede autobrand ontdekt op de Mierlostraat in de wijk De Laar-West.



De auto aan de Mendelssohnlaan is volledig verwoest geraakt door de brand. Een daarnaast geparkeerde auto liep brandschade op door de warme, onder andere een zijspiegel is weggesmolten. De brandweer wist het vuur snel te blussen.



De tweede auto aan de Mierlostraat was al snel ontdekt en de brandweer had het vuur snel geblust. Enkel de voorkant van het voertuig heeft brandschade opgelopen.



Onderzoek van de politie moet uitwijzen of beide wagens in brand zijn gestoken.