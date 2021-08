Twee auto's total loss door ongeluk in Arnhem; hinder voor verkeer

Personeels­te­kort stelt Arnhemse horeca voor een grote uitdaging: kok serveert het eten zelf maar

5 augustus ARNHEM - Schrijnend personeelstekort kost de horeca in Arnhem zichtbaar omzet. Uitbaters verkleinen hun terras om de druk van de ketel te halen of houden de zaak een extra dag dicht. Zaf Gobel van restaurant ZafVino is blij dat hij genoeg mensen heeft in de keuken. ,,Die serveren het eten nu zelf aan de gasten. Ik mis de helft van de bediening die er vroeger was.”