Twee auto's uitgebrand in Arnhem, vermoedelijk aangestoken

Coberco­kwar­tier stap dichterbij na groen licht gemeente Arnhem: ruim 300 woningen erbij

18 mei ARNHEM - De bouw van het Cobercokwartier aan de voet van de John Frostbrug in Arnhem is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Het stedenbouwkundig plan van projectontwikkelaar BPD voor onder meer 310 woningen op het voormalige melkfabrieksterrein tussen Nieuwe Kade en Westervoortsedijk is goedgekeurd door burgemeester en wethouders van Arnhem.