Twee autobranden in één nacht in Arnhemse wijk

Drietal gearres­teerd in Elst om handel in harddrugs, beslag gelegd op duizenden euro’s en gestolen spullen

Drie drugsverdachten zijn onlangs aangehouden in Elst. Het gaat om twee mannen van 41 en 42 jaar uit Andelst en Driel én een 56-jarige inwoner van Elst. In de woning van de Elstenaar is ook huiszoeking gedaan.

1 februari