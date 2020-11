Twee berovingen in Park Presikhaaf in één weekeinde: ‘Als je iets vervelends wilt doen, is dit de ideale plek’

ARNHEM - In Park Presikhaaf in Arnhem heeft afgelopen weekeinde tot twee keer toe een beroving plaatsgevonden. Zowel vrijdag- als zaterdagavond was het raak. Omwonenden zijn geschrokken en wijzen op het gebrek aan verlichting. ,,Het is hier 's avonds aardedonker.”

Nadat vrijdagavond al een jongeman werd beroofd in het park, werden zaterdag twee studenten slachtoffer van een soortgelijk delict. Een 21-jarige vrouw en een 24-jarige man, beiden woonachtig in Arnhem, werden tussen 21.00 en 21.30 belaagd door twee mannen. De mannen dreigden met een mes en dwongen de studenten hun spullen af te staan. De slachtoffers hielden er geen verwondingen aan over, meldt de politie.

Tientallen politieagenten kamden Park Presikhaaf zaterdagavond uit, daarbij gesteund door speurhonden en een politiehelikopter. Zonder resultaat. De twee verdachten, volgens de politie twee mannen tussen de 20 en 25 jaar oud met een donkere huidskleur, zijn nog steeds niet gepakt. Een van de verdachten zou een lichtbruine jas en blauw mondkapje hebben gedragen. De politie is naarstig op zoek naar getuigen of camerabeelden.

Niet onopgemerkt voorbij gegaan

Beroving of niet, zondag was het weer druk in het park. Vaders speelden er met hun kinderen en stelletjes maakten zorgeloos een wandeling.

Maar de politieactie is niet onopgemerkt voorbij gegaan bij omwonenden. Een medewerker van een broodjeszaak naast het park, die in de buurt woont en anoniem wil blijven, zegt zaterdagavond nog een wandeling door het park te hebben gemaakt. ,,Dat was rond een uur of acht. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurd was als ik een uurtje later was gaan wandelen.”

‘We zijn niet angstig’

Gradus (65) en Margot (62) zaten zaterdagavond op de bank in hun woning aan de rand van het park toen ze vanuit hun raam de ene na de andere politiewagen langs zagen rijden. ,,We schrokken wel even. Het leek alsof er wat ergs was gebeurd”, vertelt Margot.

,,Maar we zijn niet angstig”, valt Gradus haar bij. ,,We lopen geregeld door het park. Dat doen we wel altijd overdag. Dan is het vreedzaam. ‘s Avonds is het hier aardedonker, vooral in het najaar. Je moet er dan geen rondje gaan lopen. Dan zoek je narigheid op.”

Margot: ,,Ik ken een buurvrouw die overdag gewoon in het park komt, maar er 's avonds met een grote boog omheen loopt. Wij roepen al langer dat lantaarnpalen hier geen overbodige luxe zouden zijn.”

Goede verstopplek

De 72-jarige Marion, die samen met haar moeder Willemien (101) geregeld door het park wandelt, begrijpt wel dat de politie de daders niet heeft gevonden. ,,Je kunt je hier in het donker perfect verstoppen. Bovendien heeft het park meerdere uitgangen. Als je echt iets vervelends wilt doen, is dit de ideale plek.”

Conflict zondagavond

De rust op zondagmiddag in Presikhaaf was overigens van korte duur. Zondagavond raakte in het winkelcentrum Presikhaaf iemand gewond tijdens een conflict. De persoon zou zijn geslagen. De politie doet onderzoek.