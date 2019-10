Twee Gelderse kunstenaars genomineerd voor Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst

,,Ik vind het heel erg spannend”, zegt de van oorsprong Amerikaanse Meg Forsyth. ,,Het was de eerste keer dat ik me inschreef. Het was tegelijk ook de laatste kans, want een dag na de uitreiking word ik 35.” Speciaal voor de prijsuitreiking zijn Forsyth’s vader en stiefmoeder overgevlogen vanuit de VS. ,,Voor ons Amerikanen is extra bijzonder als je een koning mag ontmoeten.”



Tentoonstelling met werken van genomineerden

Naast de twee Gelderse kunstenaars zijn ook Leo Arnold, Cian-Yu Bai, Anders Dickson, Ricardo van Eyk, Vera Gulikers, Kateřina Konarovská, Sophie Lee, Machteld Rullens, Erik-Jan van der Schuur, Hedy Tjin, Tom van Veen, Luis Xertu en Dan Zhu genomineerd.



Na de uitreiking van de prijzen opent de Koning de tentoonstelling met schilderijen van de winnaars en genomineerden.