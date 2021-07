Twee gewonden bij massale vechtpartij aan eind van uitgaansnacht in Arnhem

Elektroni­sche afvalpas Arnhem deugde uiteinde­lijk wel, oordeelt hoogste rechter

1 juli DEN HAAG/ARNHEM - De Arnhemse privacy-voorvechter Michiel Jonker is door de Raad van State met lege handen naar huis gestuurd met zijn klacht dat de nieuwe Arnhemse elektronische afvalpas in strijd is met de Europese privacy-verordening AVG. De hoogste bestuursrechter bepaalde dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de gemeente niet opnieuw een dwangsom hoeft op te leggen.