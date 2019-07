Twee jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arnhemse bomgordelman

Oranje­koorts laait op in Arnhem: grote schermen en bomvolle kroegen verwacht

10:22 ARNHEM - Net zo in rep en roer als tijdens het WK in 2014 is Nederland niet. Maar dat het WK Vrouwenvoetbal leeft als nooit tevoren staat als een paal boven water, merken veel Arnhemse horecaondernemers. Veel cafés regelen woensdagavond zelfs grote schermen, waarop bezoekers kunnen volgen hoe de Oranje Leeuwinnen het er in de halve finale vanaf brengen tegen Zweden.