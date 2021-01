Twee minderjarige jongens raken hand kwijt door zwaar illegaal vuurwerk in Arnhem en Nijmegen

,,Op nieuwjaarsdag zien we vaker dit soort ongevallen’’, vertelt Paul Koetsier van de politiemeldkamer Arnhem-Nijmegen. ,,Maar dit is in beide gevallen het gevolg van het afsteken van gevaarlijk vuurwerk, van het soort Cobra.’’ Het gaat om twee afzonderlijke incidenten.



De Cobra is levensgevaarlijk en verboden in Nederland. Volgens de politie is de knal van een Cobra te vergelijken met die van een kleine handgranaat.



De Cobra is een reeks illegaal vuurwerk. De Cobra 6 is de populairste. John van Houten, pyrotechnicus bij Vuurwerkstunthal in Elst, zei eerder al tegen deze nieuwssite dat er 48,5 gram kruit in de Cobra 6 zit. Dat is bijna 25 keer zoveel als in Nederland per consumentenknaller is toegestaan.