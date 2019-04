Twee minderjarige meisjes uit Arnhem al dagen vermist

oproep Heb jij in de Koepelge­van­ge­nis in Arnhem gezeten?

14:22 Heb jij in de Koepel in Arnhem gezeten? De Gelderlander is op zoek naar ex-gedetineerden die meer over hun verblijf in de penitentiaire inrichting De Berg kunnen vertellen. Vul onderstaand formulier in en een verslaggever neemt contact met je op!