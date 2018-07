Twee slachtoffers explosie in Arnhem overleden

De twee slachtoffers werden maandagavond na de explosie in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Een derde man maakte zich na het incident uit de voeten. Ook hij raakte gewond.



Ooggetuigen zagen hem met bebloede kleding weglopen. De man is dinsdagochtend door een voorbijganger gevonden bij de Brabantsingel in Arnhem-Zuid. Hij heeft brandwonden en is naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.