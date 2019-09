Twee uur vertraging op A50 na ongeluk bij Ravenstein

COLUMN Roder dan dit jaar wordt het in Arnhem waarschijn­lijk nooit meer

12:19 Arnhem is paarsrood aangelopen. Laten we paarsrood voor het gemak rood noemen. Roder dan dit jaar wordt het waarschijnlijk nooit meer. Of Marco Borsato moet opnieuw populair worden en Symphonica in Rosso nieuw leven in blazen. Gelukkig lijkt me dat scenario net zo onwaarschijnlijk als dat de herdachte geschiedenis zich herhaalt.