Tweede autobrand in één week: ‘Het is niet meer leuk in Kronenburg’

Jörgen Raymann meldt zich af voor voorstel­ling in Stadsthea­ter Arnhem

13:22 ARNHEM - Jörgen Raymann en zijn band treden vanavond niet op in de grote zaal van Stadstheater Arnhem. Ze zouden daar de voorstelling ‘Wubbo’s last words: Save the earth!’ spelen, maar die is noodgedwongen afgelast, meldt Musis & Stadstheater Arnhem.