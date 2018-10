Tweede concert Snollebollekes in GelreDome na 'bizar' verkoopsucces

Ex-baas Eurocommer­ce blijft veertien dagen vastzitten

13:42 Het voorarrest van ex-Eurocommercebaas Ger Visser is met veertien dagen verlengd. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. De Fiscale Opsporing- en Inlichtingendienst (FIOD) deed vrijdag een inval in zijn woning in Gorssel, waarna de familie Visser werd opgepakt.