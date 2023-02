Tweede dode aangetroffen na hevige brand in Arnhem

met video | updateNa de verzengende brand in Arnhem is deze woensdag een tweede dodelijk slachtoffer aangetroffen, dat laat de politie woensdagmiddag weten.

Het eerste dodelijke slachtoffer dat dinsdag viel bij de grote brand aan de De Wiltstraat in Arnhem is zeer waarschijnlijk de 45-jarige bewoonster van de afgebrande woning boven een schuur achter een van de woningen. De politie heeft de identiteit nog niet officieel vastgesteld, maar meerdere direct betrokkenen gaan ervan uit dat zij omgekomen is.

De identiteit van dat tweede stoffelijk overschot is nog niet vastgesteld. Het politieonderzoek daarnaar is in volle gang, laat de politie weten.

Mensen die de bewoonster goed kennen hebben haar na de brand niet meer gezien. Zij lag al geruime tijd overhoop met haar huurbaas Bob Proost, die haar weg wilde hebben uit de woning, die hij had gebouwd boven een schuur achter zijn huis. Proost zegt dat hij haar zondagavond voor het laatst heeft gezien, maar maandagnacht gerommel in haar schuur hoorde.

Een dag na de brand wordt er onderzoek verricht in de De Wiltstraat.

Ook haar ex-vriend die woensdag bij de woning aanwezig was, gaat ervan uit dat de vrouw is overleden bij de brand. Het stoffelijk overschot dat na de brand werd aangetroffen, lag in de schuur. Woensdagmiddag waren forensische rechercheurs aan het werk in en om de door brand getroffen panden. Van bronnen rond het onderzoek wordt vernomen dat er vanuit gegaan wordt dat de overledene inderdaad de bewoonster is. Door de heftigheid van de brand kan officiële identificatie ingewikkeld zijn.

Een buurtbewoner heeft bloemen en een bordje opgehangen.

Het lichaam werd dinsdagavond aangetroffen. Sindsdien doen technische recherche en forensische opsporing onderzoek naar de brandhaard. Ook werden zichtschermen geplaatst voor de woningen. Die zijn inmiddels verwijderd.

Een aantal buurtbewoners mocht de afgelopen nacht niet thuis brengen. Enkelen kwamen woensdag wel naar de De Wiltstraat. Tamara Uil van nummer 19 naast het pand waar stoffelijk overschot is gevonden mocht vanmorgen even binnen in haar woning. ,,Er zit een gat in het plafond dat de brandweer heeft moeten maken om het vuur te bestrijden en er zijn lampen naar beneden gevallen. Er is heel veel waterschade.” Ze heeft te horen gekregen dat ze voorlopig nog niet naar binnen mag. ,,Ik wil graag een indicatie van hoe lang het gaat duren. Ik heb te horen gekregen dat ik me daarvoor moet wenden tot de gemeente.”

Aan de De Wiltstraat woedde dinsdag een hevige brand. Ook de schuur achter een van de panden, waar woonruimte bovenop was gebouwd, stond in lichterlaaie. De brandweer rukte massaal uit om het vuur te blussen.

De brandweer aan het blussen bij de hevige brand in de Arnhemse wijk Sint Marten.

Buurtbewoners van de De Wiltstraat waarschuwden de gemeente Arnhem al maandenlang voor een ‘stadsbrand’. Vanwege een gerechtelijke procedure kon de gemeente niet direct ingrijpen, aldus burgemeester Ahmed Marcouch.

De Jan Ligthartschool die dinsdag gesloten bleef vanwege de brand is woensdag weer open gegaan. Een aantal buurtbewoners mocht hun woning in om even spullen op te halen.

Wat gebeurde er in de De Wiltstraat? Dinsdagochtend brak rond 6.00 uur een grote brand uit in de De Wiltstraat in de Arnhemse wijk Sint Marten. De brandweer had grote moeite de enorme vuurzee te bedwingen, die een deel van de woonwijk bedreigde. Rond 7.30 uur werd een NL-Alert verstuurd om mensen te waarschuwen. Zeventig mensen moesten vanwege de brand hun huis uit. Één persoon raakte gewond. Twee panden gingen in vlammen op. Ook een schuur met woonruimte bovenop werd verwoest. Dinsdagavond werd bekend dat er in de afgebrande schuur een stoffelijk overschot is gevonden. Buurtbewoners waarschuwden de gemeente al langer voor brandgevaar. Een aantal gedupeerden kon niet terug naar hun woning zoals Bob Proost. De brand maakte op alle bewoners een onuitwisbare indruk.

