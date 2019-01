Tweede ongeluk in beruchte bocht A12

Schobben aan het roer bij Dirkzwager als opvolger van Hielkema

14:06 ARNHEM - Cécile Schobben begint per 1 januari 2019 als professioneel bestuurder bij het Arnhemse advocatenkantoor Dirkzwager. Zij is de opvolger van Marcel Hielkema, die sinds september directeur-bestuurder is bij werkbedrijf Scalabor.