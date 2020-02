Tweede overval op T-Mobile winkel Arnhem in twee maanden tijd; daders slaan op de vlucht

Of er wat buitgemaakt is, is op dit moment niet bekend. De politie surveilleert door de wijk op zoek naar de daders. Op de vloer van de winkel is een muts achtergebleven, vermoedelijk van de overvaller. De politie heeft de muts in beslag genomen.



Het is de tweede overval op de winkel in nog geen twee maanden tijd. Begin januari werd het personeel nog bedreigd met een mes. Twee daders gingen er toen met meerdere telefoons vandoor.