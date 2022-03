Tweede steekpartij in Arnhem op één dag: vrouw gewond naar ziekenhuis na incident in woning

column remco kock ‘Ssssst’, zei een jonge vrouw een paar keer

Carnaval was voorbij, toch keek ik drie uur lang naar een als vleermuis verklede man. Mijn excuus: Batman is jeugdsentiment. Als kind wilde ik later Batman worden. Sterker: ik was Batman. Van een oude zwarte rok knipte mijn moeder een cape en van zwart karton een vleermuismasker.

10 maart