Tweede verdachte (15) van overval op McDonald's GelreDome Arnhem aangehouden

De twee jongemannen kwamen net voor sluitingstijd de zaak binnen en eisten onder dreiging van wapens geld. Op dat moment waren tientallen gasten in de zaak. Bij de overval raakte niemand gewond. De politie wil nog steedes niet niet melden of er sprake was van een buit bij de overval. ,,Daar is het nog te vroeg voor. We zitten nog midden in het onderzoek’’, laat een woordvoerder weten.