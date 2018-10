Tweede verdachte aangehouden na explosie in drugslab Arnhem

In het appartement werd na een explosie een drugslab gevonden. Twee mannen die aanwezig waren in de flat, overleden later aan hun verwondingen in het ziekenhuis. Het betrof een 33-jarige Arnhemmer en een 31-jarige Belg.



Iets minder dan twee weken geleden werd al een eerste verdachte aangehouden, een 55-jarige man, zonder vast adres. Hij raakte bij de explosie gewond, waardoor het lang duurde voordat de politie de man kon spreken. Hij verblijft nu in de gevangenis in Scheveningen.