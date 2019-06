Tweeduizend handtekeningen tegen biomassacentrale in Arnhem

Oproep



De redactie wil graag in contact komen met voor- en tegenstanders van centrales waar biomassa (hout, voedselresten, mest, etc.) wordt omgezet in energie.



Vind jij hout verbranden milieuonvriendelijk of heb je last van de stank en het vele vrachtverkeer van de mestvergister verderop in het dorp. Of ben je juist blij dat uw huis niet meer verwarmd hoeft te worden met vervuilende kolen of gas?



Stuur een mailtje naar n.opten@gelderlander.nl. Appen kan ook: 0613-322268. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij publiceren niet zonder jouw toestemming.