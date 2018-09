Tweetal op scooter pleegt straatroven rond centrum Arnhem

Een lege stoel op de Markt voor iedere Gelderse verkeersdo­de van 2017

13:54 ARNHEM - De Markt in Arnhem is stil en leeg, deze woensdag 19 september 2018. Maar in het kader van 'EDWARD Day' staat voor het Huis der Provincie, aan de uiterste zuidkant van het plein, schots en scheef een verzameling lege stoelen, rijp en groen.