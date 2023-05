Twentse scholieren zitten de komende jaren niet in Arnhemse busjes, oordeelt rechter

MASV in zeven jaar van vijfde klasse naar vierde divisie, topschut­ter Youri Roseboom mikt nu op gouden schoen

Het was een fraai beeld op het veld van MASV na de gewonnen titel in 1D. Topschutter Youri Roseboom (23) wachtte na alle festiviteiten op het perfecte plaatje. De voetballer ging met zijn medaille en de kampioensschaal op de foto met opa Wim. Een trotse opa, want kleinzoon was met twee treffers weer eens beslissend tegen Leones (2-1) en hielp de volksclub daarmee aan de titel.