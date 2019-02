Tycho en moeder Ingrid gaan het Arnhemse riool in: ‘Zo'n kans krijg je maar één keer’

'Stair­way’ naar zorg op maat opent de deuren in voormalig Arnhems godshuis

8 februari ARNHEM Een ‘stairway to heaven’ noemt zorgverlener Muriël Wagenmans de magistrale trap in het middelpunt van het Centrum voor Mens en Gezondheid in de voormalige Heilig Hart Kerk Kerk op de hoek van Bakenbergseweg en de Izaäk Evertslaan in Arnhem. Een voormalige kerkganger die hier voor zorg komt spreekt lovende woorden over het nieuwe ‘Gulden Hart’ voor de wijk. ,,Het heeft een ziel", weerklinkt het recht uit zijn hart. ,,Chapeau!”