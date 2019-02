Typisch Arnhems: Theo haalt DWDD, maar wil er eigenlijk helemaal niet zijn

Theo haalde DWDD dus wel. Waarom had hij het boek laten schrijven? Schrijvers en fans smeekten om een boek. Theo niet, maar om van het gezeik af te zijn had hij het toch maar gedaan. Theo kon er zelf om lachen, dat de flinterdunne reden voor zijn boek was: van het gezeur af zijn.



Volgens Van Roosmalen had Theo zich er makkelijk vanaf gemaakt tijdens het schrijfproces en ook voor de promotie spande Theo zich in zoals we van hem gewend zijn: minimaal. DWDD, één keer signeren in de Arnhemse boekhandel Ongerijmd en natuurlijk tijdens de presentatie in Luxor.



Afgaande op het DWDD-optreden is dat boek een grote grap. Vast een geslaagde grap, want zowel Janssen als Van Roosmalen blinken uit in humor die heerlijk relativeert. Als Theo ergens voor staat is het dat natuurlijk: relativeren. Niet voetballen in het Nederlands elftal, maar gezellig samenzijn met je vrienden is het belangrijkste in leven. En altijd eigen baas blijven. Alleen stoppen met roken voor jezelf, niet omdat Frank de Boer of Aad de Mos dat opdragen.