Uit Rusland gevluchte Ramina (18) is nu de beste van Nederland: ‘Hier kun je nee zeggen tegen de trainer’

Arnhem krijgt een nieuw rivierge­zicht, maar moet er nog wel even op wachten

ARNHEM - Grote projecten blijken vaak taai. Dat geldt ook voor de ingrijpende herinrichting van de Rijnkade in Arnhem. Die zou dit jaar moeten zijn afgerond, was in 2018 nog de verwachting, want de schop zou in 2020 de grond in gaan. Inmiddels zijn de planningen bijgesteld tot eind 2025.

1 juli