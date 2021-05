Uitbarsting van levensvreugde strijkt uit het niets neer in Arnhem in coronatijd

De deelnemers zien de ‘explosie van levensvreugde’ niet als een demonstratie maar brengen het wel overduidelijk als uitgelaten protest tegen de coronamaatregelen. Ze vinden dat die maatregelen teveel doorgeschoten zijn. Met de flashmob willen ze ‘even lucht en vreugde brengen aan eenieder die het moeilijk heeft in deze tijd’. Ze denken daarbij aan ‘de horecaondernemer zonder terras, de kleine buurtwinkel, de student, de artiesten zonder speelplek, oma, de kinderen…’ Ze bedoelen het niet kwaad, integendeel. Het lied is bedoeld als ‘een hart onder de riem en tien minuten levensvreugde. Want welke keuze we ook persoonlijk maken in deze crisis, dit is wat ons verbroedert en wat we allemaal nodig hebben.’