Uitbaters Arnhemse avondwinkels in shock over verbod op verkoop drank: ‘Dit lijkt bijna op een drooglegging’

Eigenaar Umit Süverekli van de avondwinkel en slijterij aan de Hommelstraat nabij de Arnhemse wijk Klarendal vreest voor ondergang van zijn zaak. ,,Als deze maatregel voor drie weken geldt dan valt dit misschien te overleven. Maar als het drie maanden wordt dan is er straks geen avondwinkel meer over.” Eigenaar Ghaly van nachtwinkel De Rijnroos aan de Rijnstraat in Arnhem verzucht: ,,Dit lijkt bijna op een drooglegging. Dit slaat helemaal nergens op. Er is geen run op de avondwinkels.”

‘Arnhem is geen Utrecht’

Allebei balen ze over de beeldvorming over alcoholverkoop ‘s avonds die in Utrecht is ontstaan afgelopen weekend, toen jongeren na sluitingstijd van de kroegen massaal bier in gingen slaan bij supermarkten.



,,Supermarkten die daar tot middernacht open zijn", verzucht Süverekli. ,,Dat heb je hier helemaal niet. Bovendien is Arnhem geen Utrecht.” Ook bij de Spar in het stadshart en bij de Albert Heijn laat de leiding weten dat daar geen run was op het bier. Zij zijn tot 22.00 uur open. Het probleem speelt in Arnhem niet, zo concludeert iedereen.