‘Uitblinker’ rijdt 85 kilometer te snel door Arnhem; politie vordert ter plekke rijbewijs in

Vijf keer meer gedronken dan toegestaan: automobi­list moet meteen rijbewijs inleveren

ARNHEM - Het is de tijd van de kerstborrel en dat weten ze bij de politie ook. Op diverse plekken in Arnhem-Zuid werden vrijdagavond verkeersdeelnemers gecontroleerd, onder meer op hun alcoholgebruik. Daarbij werd een automobilist gesnapt die vijf keer meer had gedronken dan is toegestaan.

17 december