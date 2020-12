‘Uiterste poging’ om overvaller Arnhems casino te doorgronden: 19-jarige naar kliniek

Dat heeft de rechtbank vrijdag bij tussenvonnis bepaald. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden observatie in forensisch centrum Teylingereind en anders een gevangenisstraf van vier jaar. De verdachte reageerde dat hij liever die vier jaar uitzit dan naar een kliniek gaat.



Hij liep nog in een proeftijd toen hij op 23 februari een wapen richtte op een medewerkster van het casino en haar dwong 2500 euro in een tas te doen. Hij ontkende dat hij ‘I shoot you’ tegen haar had geschreeuwd.



Drie dagen later maakte hij zich schuldig aan een gewelddadige diefstal bij een parfumerie in Velp. Hij schoof herenparfums van een schap in een bigshopper.