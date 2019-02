Uitgebrande auto kon door toeval op golfbaan Papendal komen: ‘Blijkbaar hoort dit bij deze maatschappij’

Het bestuur van de club houdt er rekening mee dat de auto door de inzittenden, die er vandoor waren gegaan, zelf in de brand is gestoken. Om sporen te wissen, zegt bestuurslid Marius van Exel.

Volgens voorzitter Bert van den Akker van de Edese Golf Club ging het om een auto die gebruikt wordt bij wegraces. De bestuurder was het terrein van Papendal opgereden en bij de golfclub kon hij niet verder. Het hek zat op slot. ,,Maar in verband met graafwerkzaamheden, wij zijn heide aan het aanleggen, was er even verderop een opening in de omheining. Daar is hij doorheen gereden, de baan op.”