Uitstoot stikstof door nieuw aan te leggen deel A15 nóg groter dan gedacht: tot ver op de Veluwe

De Raad van State vindt dat niet duidelijk is waarom de minister deze andere rekenmethode heeft gebruikt. Binnen een half jaar moet de minister met betere argumenten komen voor deze rekenmethode, óf een andere rekenmethode hanteren die wel eerlijk laat zien hoe groot de impact van de weg is. Die andere rekenmethode is nu alvast door de ChristenUnie gebruikt.



Initiator van het onderzoek is de Gelderse fractievoorzitter Dirk Vreugdenhil. Hij probeert al enige tijd meer grip te krijgen op de stikstofproblematiek door ook zelf de computerprogramma’s van de Rijksoverheid te gebruiken. Met hulp van deskundigen heeft hij nu gekeken hoe ver stikstof daadwerkelijk neerslaat door de nieuwe weg.



,,Ik vind dat ik mijn vinger moet opsteken, ook vanuit de bescherming vanuit de natuur. We moeten eerlijk zijn over alle impact van een weg zodat we niet later alsnog maatregelen hoeven te nemen omdat we de natuur hebben genegeerd.’’