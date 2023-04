Uittip: bij deze koffiebar in Arnhem eet je 's avonds taart tijdens de ramadan

Ondergang Wester­voort­se zwemclub afgewend; Biljoenbad Velp biedt tijdelijk uitkomst

Zwemvereniging Westervoort ‘74 kan voorlopig blijven bestaan, nu ze tot na de zomer terechtkan in het Biljoenbad in Velp. Maar hoe het daarna verder moet, is nog onzeker. Ook andere gebruikers verkeren nog in onzekerheid.