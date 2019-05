Ümit bedacht zich geen moment en redde op de John Frostbrug een leven

Politie op de brug. Wat gebeurde daar nou? Ümit Şenyer reed zondag rond 12.00 uur over de John Frostbrug toen hij twee agenten bij de reling zag staan. Een man en een vrouw. Publiek stond op een afstandje te kijken. Vast een aanhouding, dacht hij nog. Hij wilde doorrijden, maar een van de agenten zocht oogcontact en schreeuwde iets. ,,Help ons!’’ Hij begreep meteen wat er aan de hand was: de man wilde van de brug springen en dreigde te sterk te zijn voor de twee agenten. Vanaf dat moment ging het heel snel. ,,Ik gooide m’n scooter op de grond, maar de rest? Je bent een robot joh, op zo’n moment. Ik was in shock. Ik weet nog dat ik even naar beneden keek en het water zag, eng toch? En dat ik opluchting voelde toen die man eindelijk op het fietspad lag.’’

Toen er versterking was, vroeg een van de agenten naar zijn rijbewijs. ,,Ik gaf het als een mak lammetje. Ze vroegen nog of ik schade had aan m’n scooter? Eh, ja, ik had vast wel schade, maar dit was veel meer waard dan die scooter, zei ik.



Daarna ben ik naar huis gereden, waarschijnlijk nog twee keer door rood ook. Ik had helemaal niet moeten rijden, achteraf, dat was niet slim. Ik was in shock. Je kijkt vooruit maar je weet niet wat je ziet. Thuis heb ik een koude douche genomen om wakker te worden. Ik dacht: wat heb ik gedaan?’’



De politie bedankte hem met een fruitmand, waar hij vanwege de ramadan na zonsondergang van genoten heeft. Het woord heldendaad viel. En die scooter, ja, die is beschadigd. ,,Maar ik ga daar nu niet moeilijk over doen, je gaat niet van heldendaad naar schooier, vind ik.’’