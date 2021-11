Unieke zaak bij de rechtbank: burgemeester vecht ontslag aan

Berends ontsloeg de waarnemend burgemeester van Scherpenzeel omdat deze in de discussie rondom herindeling van de gemeente Scherpenzeel onzuiver zou hebben gehandeld. Klein zou Berends in verschillende gesprekken tegenstrijdige verklaringen hebben gegeven. Klein vecht zijn ontslag echter aan.



De grote vraag die vandaag op tafel ligt: is het ontslag rechtmatig? Op het eerste gezicht lijkt dat wel zo te zijn. Bestuursdeskundige Marcel Boogers verklaarde eerder al dat de commissaris de autoriteit heeft om waarnemend burgemeesters aan te stellen en dus ook weer te ontslaan.

Weinig voorbeelden: een unieke zaak

De rechter zal vooral oordelen of dit op de juiste gronden is gebeurd. Daarbij heeft die rechter echter weinig zaken om mee te vergelijken. Het gebeurt praktisch nooit dat een burgemeester ontslagen wordt en dat ook aanvecht.



Een van de keren dat het wel gebeurde was in 2007, nadat Alex Bolhuis een jaar eerder ontslagen was als burgemeester van Raalte. Groot verschil was destijds dat de voltallige gemeenteraad het vertrouwen in Bolhuis had opgezegd. In Scherpenzeel is er bij een meerderheid van de raad nog wel steun voor Klein.



Klein heeft om een voorlopige voorziening gevraag, een snelle rechtszaak dus. De rechter doet mogelijk al op zitting uitspraak en anders binnen enkele dagen. Totdat er uitspraak is gedaan, heeft Scherpenzeel formeel geen burgemeester. Die taak wordt ingevuld door een van de wethouders.

Ontslagen op de dag dat fusie niet doorging

De SGP’er werd ontslagen op 7 oktober, dezelfde dag dat de minister oordeelde dat Scherpenzeel een zelfstandige gemeente mag blijven. De provincie Gelderland wilde per se dat Scherpenzeel zou fuseren met Barneveld. Er is jarenlang over geruzied, omdat de kleine gemeente daar fel tegen was.



Klein verklaarde aan deze krant dat hij zich onveilig heeft gevoeld bij Berends en dat hij daarom terughoudend is geweest in diverse gesprekken. De hele discussie was voor de Gelderse oppositie recent reden voor een spoeddebat. Een meerderheid van de statenleden oordeelde echter dat het niet aan hen is om te oordelen over de rol van de commissaris van de Koning.



De zitting, die begint om 13.30 is live te volgen via een livestream van de rechtbank. Verslaggever Albert Heller zal tevens live verslag doen via deze site.