Urenlang opnieuw chaos op A12: weg weer vrij, vertraging neemt af

Ziekenhuis Rijnstate blij met fraaie score voor topklini­sche zorg

11 december ARNHEM - Zeven bijzondere en complexe zorgfuncties van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem hebben de status ‘topklinisch’ gekregen. ,,Voor ons is die erkenning heel belangrijk. Het is het bewijs dat we op deze gebieden heel erg goed zijn”, zegt een woordvoerder.