Utopia stopt: ook laatste maanden voor Arnhemmer Brandon (22)

ARNHEM - De populaire SBS-realityserie Utopia nadert na twee seizoenen zijn einde. Na zes jaar en 1554 afleveringen komt er dit jaar nog een eind aan de serie, zo is dinsdagmiddag bekendgemaakt . Dat betekent dat het ook de laatste maanden in Utopia zijn voor deelnemer Brandon (22) uit Arnhem.

De Arnhemmer zit sinds het begin van de tweede Utopia-serie, die vorig jaar juni startte, in het programma. Hij verruilde zijn baan als verkoopmedewerker in een kledingwinkel in voor de Utopia-loods. Vanuit daar probeerde hij met de rest van de deelnemers te bouwen aan ‘de ideale samenleving', met in het begin weinig meer dan houten planken, een oud mobieltje, 250 euro cash en een vijver met vissen.

Letterlijk aan de bak

,,Ik wil echt letterlijk aan de bak in Utopia. Mijn ideaal is een moderne akker, gevuld met houten bakken vol groente en fruit. Houten bakken die onze maag en portemonnee gaan vullen, want in mijn ideale samenleving wordt er geleefd in luxe”, liet hij voorafgaand aan zijn deelname weten.

De Arnhemmer zorgde voor veel gedenkwaardige momenten voor de verstokte Utopia-kijker. Zo verkleedde hij zich eens als Magere Hein, compleet met masker en zeis, en maakte hij bewoners aan het schrikken. Hevige ruzie had hij met zijn medebewoner Jessie.

Een ander bekend moment voor de Utopia-fan was het feit dat hij zich uiteindelijk toch schaars gekleed liet fotograferen voor een mannenkalender. In eerste instantie deed hij hier niet aan mee vanwege zijn pestverleden. Sinds deze zomer is de deelnemer bezig met het realiseren van een sportschool op het terrein.

Finale