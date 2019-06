Vaarwel kaas en eieren voor GroenLinks-jongeren: DWARS vergoedt alleen veganistische maaltijd

,,Als je naar buiten toe duurzaamheid bepleit, moet je dat intern ook zíjn”, verklaart DWARS-bestuurslid Casey Disco uit Arnhem. De regel is overigens niet in het nieuwe huishoudelijk reglement opgenomen. ,,Het is moeilijk te controleren”, legt voorzitter Wouter Ubbink uit.



,,Als je een pizza hebt besteld kun je op het bonnetje niet zien of die veganistisch was.” Leden wijzen elkaar dus vooral op de regel.



Zelf eet Ubbink sowieso al veganistisch. Net als, schat hij in, zo’n 30 tot 40 procent van de leden. De 60 procent die dat niet doet, wordt niet verplicht de dierlijke producten af te zweren, benadrukt Ubbink. ,,We besteden alleen geen geld aan dierlijke producten, omdat we de bio-industrie niet willen steunen.”



Om de leden een beetje op weg te helpen, plaatste DWARS onlangs nog een blog ‘Eerste hulp bij veganisme bij DWARS’, met tips voor onder meer veganistische borrelhapjes en bedankjes voor sprekers.