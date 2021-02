Vaccinatiestraten mogelijk maandag ook nog dicht, honderden afspraken opnieuw ingepland

ARNHEM - Vaccinatiestraten en testlocaties in de regio zijn zondag gesloten vanwege het strenge winterweer. Zondag wordt beslist of de locaties maandag ook dicht moeten blijven. De GGD's in de regio moeten honderden afspraken opnieuw inplannen. De organisaties verschillen daarin flink van aanpak.

In Noord- en Oost-Gelderland (Achterhoek en Apeldoorn) worden alle vaccinatie-afspraken een week verzet, naar volgende week zondag 14 februari. Wie dan niet kan, moet zelf de GGD bellen.

In de regio Arnhem en Ede (Gelderland-Midden) worden alle mensen met een afspraak gebeld voor het maken van een afspraak. Mensen kunnen ook zelf de GGD bellen. Dat geldt ook voor de mensen die een afspraak hadden gemaakt in één van de teststraten. Zij kunnen ook na het weekend nog bellen voor aan afspraak, als dat dit weekend niet lukt.

Ook in de regio rond Nijmegen en Tiel (Gelderland-Zuid) worden de afspraken niet automatisch verzet en moet iedereen worden gebeld. Een woordvoerder laat weten dat het momenteel heel druk is op de telefoonlijnen. ,,Maar wie onverhoopt niet gebeld is, moet zondag wél thuisblijven‘’, zegt een woordvoerder van de GGD daar.

Zondag besluit over opening op maandag

Of de teststraten en de vaccinatielocaties maandag wel weer open zijn, is nog onduidelijk. ,,We bekijken in de loop van de zondag wat het winterweer betekent voor de opening op maandag en de rest van de week’’ zo zegt een woordvoerder van de GGD in Gelderland-Midden. De GGD in Gelderland-Zuid denkt dat maandag wel weer vaccins kunnen worden toegediend.

Niemand hoeft bang te zijn dat er vaccins verspild worden, stellen de GGD's. De ongebruikte vaccins gaan in een koelkast. Normaliter kunnen de vaccins daarin vier dagen lang bewaard worden en daarna ook nog gebruikt. ,,De aanlevering van vaccins passen we zo nodig aan, zodat we niet onnodig vaccins verspillen’’, aldus de woordvoerder van de GGD in Gelderland-Midden.