Vader 12-jarige Bekiro voor rechter voor doodsteken zoon

Liefheb­bers genoeg, maar geen plek voor Knarrenhof in Arnhem

7:44 ARNHEM - Een jaar nadat het plan werd aangekondigd, hebben zich al 150 huishoudens ingeschreven voor een plekje in de Knarrenhof in Arnhem. Het gaat om 50-plussers die het wel zien zitten om in een buurtje bij elkaar te wonen. Er is echter één probleem: er is geen betaalbare locatie te vinden om het hofje voor senioren te bouwen.