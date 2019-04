Vader Bekiro voor de rechter: waarom doodde Tevfik zijn eigen zoon?

ARNHEM - Wat bezielde de Arnhemse verdachte Tevfik G. (40) toen hij vlak voor kerst 2018 zijn 12-jarige zoontje Bekiro doodde? Over die vraag zal de rechtbank zich het komende jaar buigen. Vrijdag is de eerste niet-inhoudelijke rechtszitting.

Het was zaterdagmorgen 22 december toen vader Tevfik om onduidelijke redenen volkomen door het lint ging in zijn huis aan de Dragonstraat. Hij doodde zijn jongste zoon en ging vervolgens achter zijn oudste zoon Emre van 15 jaar aan. Die rende in paniek de straat op en wist wonderwel aan zijn vader te ontkomen.

Psychoses

In de dagen na de gewelddadige dood kwamen de berichten naar buiten dat de 40-jarige Arnhemmer verschillende psychoses zou hebben gehad. Hij zou onder meer bij Pro Persona zijn behandeld voor onder anderen angststoornissen. Drie maanden voor het familiedrama was G. uitbehandeld.



Op de avond voor het drama was de politie twee keer naar het bewuste rijtjeshuis in de Arnhemse wijk Malburgen geweest. De eerste keer was de situatie niet ernstig genoeg om in te grijpen, aldus de politie enkele maanden geleden. Later op die avond werd er niet open gedaan.

Shock