Vader Bekiro voor de rechter: waarom doodde Tevfik zijn eigen zoon?

Meisje (14) dat werd vermist in Arnhem is weer terecht

11:29 ARNHEM - Het 14-jarige meisje dat gistermiddag werd vermist in Arnhem, is weer terecht. ,,We weten waar ze is en het gaat goed met haar. Mensen hoeven niet meer naar haar uit te kijken", vertelt een politiewoordvoerder vrijdagochtend.